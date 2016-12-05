Руководство Чечни заявило, что для развития региона недостаточно денег, выделенных правительством. По мнению директора департамента отраслевого финансирования Минфина Чечни Заура Дукаева, в 2017 году объем дотаций должен составить более 52 млрд рублей.

«Чтобы сбалансировать обязательства, нам необходима финансовая помощь в размере 52 млрд 894 млн рублей. [...] Общий суммарно (объем субсидий — ред.) в 44 млрд рублей — те расходные обязательства, которые у нас есть, чтобы их закрыть… Это забыть о необходимых дотациях, связанных с социальными обязательствами. Те детсады и школы, которые у нас построены, но мы не сможем их ввести», — сказал он RNS.

Ранее в понедельник стало известно, что правительство решило оставить федеральные дотации региону на уровне 2016 года, то есть, согласно поправкам, внесенным ко второму чтению бюджета, регион получит 40,4 млрд рублей.

По данным РБК, общий объем дотаций из бюджета регионам России, запланированный на 2017 год, составит 738,3 млрд рублей, что приблизительно на 15% (97 млрд) больше, чем ожидается по итогам 2016 года.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «странными» попытки Минфина применить к республике единые для всех регионов стандарты финансирования. По его словам, федеральные власти «ничего не делают» для восстановления и развития «промышленного потенциала и агропрома», которые были разрушены в результате войн в Чечне.

Кадыров также раскритиковал решение урезать бюджет республики. По мнению главы Чечни, это не позволит региону развиваться и выполнять социальные обязательства.

По информации РБК, с 2007 по 2015 годы Чечня получала в виде субсидий и других выплат около 60 миллиардов рублей в год. Финансирование региона снижалось только в 2010 и 2013 годах.