ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск случилось по вине водителя грузовика, который ехал перед автобусом, сообщает ТАСС со ссылкой на сына водителя автобуса Радика Зайнуллина.

«По встречной полосе двигался грузовик с тяжелой гусеничной техникой, когда они сблизились, торчащий груз задел боковую часть автобуса. Машину с детьми сразу развернуло поперек дороги, и в него врезался грузовик, который шел следом. Автобус разорвало на части», — сказал Зайнуллин, добавив, что его отец ехал со скоростью 60 км/ч.

Он отметил, что в автобусе был видеорегистратор, однако на месте ДТП его не нашли.

«Сейчас никто не говорит про первый грузовик, хотя на месте ДТП водителя этого грузовика сразу же задержали, надели наручники», — рассказал Znak.com Зайнуллин.

По его словам, водитель автобуса привез детей 2 декабря в Ханты-Мансийск. «Вчера он их забирал. О перевозке детей договаривался тренер, но не с моим отцом, а с его начальником. У моего отца вчера был вообще выходной и его просто выдернули на работу, чтобы он забрал детей», — добавил он.

Накануне автобус с детской командой по спортивной акробатике попал в ДТП в 31 км от Ханты-Мансийска. Автобус столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Погибли 12 человек — 10 детей и 2 взрослых, 34 человека пострадали.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статьям «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Утром в понедельник ведомство объявило о задержании представителя индивидуального предпринимателя, предоставившего транспортные услуги для детской команды.