Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана, набирав 88,61% голосов избирателей, передает ТАСС.

«За Шавката Мирзиеева свои голоса отдали 15 млн 966 тысяч 724 избирателя, или 88,61% из числа принявших участие в голосовании», — сказал председатель ЦИК республики Мирза-Улугбек Абдусаломов.

Кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Хотамжон Кетмонов набрал 3,73%, кандидат от Социал-демократической партии «Адолат» Наримон Умаров — 3,46% и кандидат от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Сарвар Отамуратов — 2,35% голосов избирателей.

В голосовании приняли участие 17 млн 951 тысяч 667 человек, или 87,73% от общего числа избирателей, внесенных в списки (20 млн 461 тысяч 805 человек).

Внеочередные выборы президента Узбекистана прошли 4 декабря.

Президент Узбекистана Ислам Каримов, возглавлявший страну более 26 лет, умер 2 сентября в возрасте 78 лет после перенесенного инсульта.