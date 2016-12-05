Партия «Яблоко» планирует в ближайшее время подать заявление в прокуратуру и в Центральную избирательную комиссию по фактам фальсификаций на выборах, выявленных «Новой газетой» в материале «Мытищи-гейт». Об этом сообщила председатель партии Эмилия Слабунова.

Слабунова добавила, что, судя по разнообразию форм и методов фальсификаций, «складывается впечатление, что с их помощью достигался не только необходимый результат, но еще и отрабатывались технологии фальсификаций». Председатель «Яблока» не исключила, что подобные «наработки» могут быть затем использованы и во время президентских выборов, запланированных на 2018-й год.

Эмилия Слабунова председатель партии «Яблоко»

— Сейчас мы видим, что почти в ежедневном режиме поступает информация о новых фальсификациях. Судя по разнообразию форм, методов фальсификаций, которые применялись, складывается впечатление, что с их помощью достигался не только необходимый результат, но еще и отрабатывались технологии фальсификаций в широком наборе.

Видимо, это была «репетиция» к президентским выборам. Чтобы обеспечить якобы «легитимность» выборов и высокий результат, готовится широкий ассортимент фальсификаций. На прошедших выборах шла отработка этих механизмов.

Тот изощренный характер манипуляций с голосами избирателей на выборах в Мытищах показывает стремление осуществлять эти действия не так цинично и открыто как в 2011 году — уже приходится всячески скрывать, вуалировать эти действия.

Мы, в свою очередь, ведем сейчас большую работу в Башкортостане по анализу материалов, которые удалось получить. Сейчас мы находимся в Карелии, запросили у ЦИК видеоматериалы с участков, чтобы все досконально проанализировать.

На одном участке в Мытищах у «Яблока» украли 20 голосов, что тут говорить об участках по всей стране? Когда мы своими глазами видим, что в Татарстане на видеоматериалах количество избирателей, подошедших к урне и опустивших свои бюллетени, не совпадает с количеством избирателей, которое нашло отражение в протоколе. Там разница — 1700! Мы предполагаем, какой масштаб у всего этого.

Ранее публикацию «Новой газеты» прокомментировали в Московской областной избирательной комиссии, где пообщали проверить сведения о фальсификациях итогов голосования на выборах в Госдуму и Мособлдуму в подмосковных Мытищах.

«Мы пока пообщаемся с председателем ТИК (территориальной избирательной комиссии — ред.), что он нам расскажет, по результатам примем решение», — сказала председатель избиркома Ирина Коновалова.

Напомним, «Новая газета» в понедельник, 5 декабря, представила доказательства фальсификаций на 68 избирательных участках в городском округе Мытищи 18 сентября.

Публикацию о фальсификациях редакция просит считать заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 142 Уголовного кодекса РФ — «Фальсификация итогов голосования»

, и на этом основании отменить выборы в Мытищах.



