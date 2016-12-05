Компания «Газпром» пообещала ответить на решения Хозяйственного суда о принудительном взыскании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд гривен (свыше 6,5 млрд долларов), передает РБК.

«Газпром» изучает различные возможности по дальнейшей правовой защите своих нарушенных прав и законных интересов», — заявили в компании.

Ранее в понедельник Антимонопольный комитет Украины сообщил, что суд удовлетворил иск ведомства о принудительном взыскании штрафа почти в 86 млрд гривен (3,3 млрд долларов), наложенного ведомством за «злоупотребления» монопольным положением на рынке транзита природного газа, и пени.

«Общая сумма взыскания составляет более 171 млрд гривен (6,577 млрд долларов, поскольку размер пени за просрочку уплаты штрафа, наложенного решением к​омитета, составляет 85,966 млрд гривен», — сказано в сообщении.