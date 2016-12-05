Вторая российская военнослужащая-медик скончалась сегодня после обстрела госпиталя в Алеппо, сообщили «Новой газете» в Минобороны.

«Российские и сирийские медики предприняли все, что было в их силах, для ее спасения. Однако тяжелые ранения оказались не совместимыми с жизнью военнослужащей», — сообщили в ведомстве.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, медики борются за жизнь еще одного пострадавшего при обстреле — врача-педиатра.

«Требуем от всего мирового сообщества, а также "Международного движения красного креста и красного полумесяца", "Врачей без границ" и других международных организаций решительного осуждения намеренного убийства российских военных медиков, выполнявших свой врачебный долг по оказанию помощи мирным жителям Алеппо. Данное преступление боевиков так называемой "оппозиции" будет расследовано. Все исполнители и их заказчики должны понести соразмерную ответственность за гибель российских врачей», — сообщили в Минобороны.

Ранее ведомство рассказало об обстреле мобильного госпиталя в Алеппо. Изначально сообщалось, что погибла одна медсестра.

Ответственность за произошедшее в Минобороны возлагают на «боевиков оппозиции».

В конце ноября президент России Владимир Путин поручил министерству обороны и МЧС направить в Сирию мобильные госпитали для оказания медицинской помощи местным жителям, потребовав, чтобы задача была выполнена в кратчайшие сроки.

«Мобильный госпиталь Минобороны России емкостью с педиатрическим отделением оснащен самым современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить высокотехнологичные операции. В сутки он сможет принимать 420 амбулаторных больных», — рассказывали в министерстве.