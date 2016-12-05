В служебных квартирах на улице Улофа Пальме в Москве продолжают проживать 86 депутатов Госдумы шестого созыва, передает РБК со ссылкой на членов думского комитета по регламенту Владимира Позднякова и Виктора Пинского.

По информации издания, депутаты должны были покинуть квартиры до 4 декабря. Поздняков рассказал, что сведения о депутатах, не съехавших со служебных квартир, переданы в парламентские фракции.

Источник РБК напомнил, что некоторых депутатов прошлых созывов приходилось выселять через суд, процесс затягивался на год.

Ранее сообщалось, что депутаты «Единой России», которые не попали в новую Думу, не отказались от выплат за досрочное прекращение своих полномочий. Несмотря на то, что летом прошлого года руководство партии заявляло, что депутаты откажутся от компенсаций.