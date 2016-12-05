Минфин Чечни опроверг заявление директора департамента отраслевого финансирования ведомства Заура Дукаева о недостаточном объеме дотаций республике, запланированном на 2017 год, передает RNS.

Дукаев рассказал, что размер дотаций Чечне пока не определен, потому что Госдума не одобрила во втором чтении закон о федеральном бюджете на 2017 год и период 2018–2019 годов.

«Такого я говорить не мог и министерство финансов Чеченской республики, как орган исполнительной власти Чеченской республики, отказывается от данных комментариев и считает их неверными», — сказал он.

Ранее Дукаев заявил, что для развития региона недостаточно денег, выделенных правительством. По мего мнению, в 2017 году объем дотаций должен составить более 52 млрд рублей.

Правительство решило оставить федеральные дотации региону на уровне 2016 года, то есть, согласно поправкам, внесенным ко второму чтению бюджета, регион получит 40,4 млрд рублей. По данным РБК, общий объем дотаций из бюджета регионам России, запланированный на 2017 год, составит 738,3 млрд рублей, что приблизительно на 15% (97 млрд) больше, чем ожидается по итогам 2016 года.