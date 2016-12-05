Сайты группы ВТБ подверглись DDоS-атаке, передает Интерфакс. По информации агентства, ИТ-инфраструктура организаций не пострадала.

«Инфраструктура ИТ работает в штатном режиме, клиенты банков не испытывают никаких затруднений», — заявили представители банка.

В группу ВТБ входят банк ВТБ, банк ВТБ 24 и «Почта банк».

ФСБ ранее объявила о подготовке кибератак против финансовой системы России, в том числе взломов крупнейших российских банков. По сведениям спецслужб, они должны произойти в период с 5 декабря.

Хакеры, рассказали в ФСБ. планируют сопровождать атаку массовой рассылкой SMS и публикациями в соцсетях. Сообщения якобы будут касаться «кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения».

Напомним, 1 декабря стало известно, что один из российских банков потерял более 100 млн рублей в результате хакерской атаки. Атаке подвергся филиал регионального банка.