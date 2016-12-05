ДТП под Ханты-Мансийском спровоцировали водители автобуса и грузовика, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

По словам Петренко, навстречу автобусу с детьми в своем ряду друг за другом двигались два грузовых тягача.

«Первый встречный грузовик "зацепился" по касательной с автобусом, который развернуло от удара и вынесло навстречу второму большегрузу», — сказала Петренко.

Ранее в понедельник сын водителя автобуса Радик Зайнуллин рассказал, что «никто не говорит про первый грузовик, хотя на месте ДТП водителя этого грузовика сразу же задержали, надели наручники».

Накануне автобус с детской командой по спортивной акробатике попал в ДТП в 31 км от Ханты-Мансийска. Автобус столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Погибли 12 человек — 10 детей и 2 взрослых, 34 человека пострадали.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статьям «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Утром в понедельник ведомство объявило о задержании представителя индивидуального предпринимателя, предоставившего транспортные услуги для детской команды.