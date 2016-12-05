Компания МТС отказалась повышать цены на международный роуминг после запроса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обосновать рост стоимости услуг, передает Интерфакс.

«МТС отказалась от повышения тарифов в роуминге. Об этом сегодня сообщила компания в ответ на запрос ФАС», — сказали представители службы.

С 9 декабря компания планировала изменить тарифы на входящие и исходящие звонки в Россию на 48 международных направлениях. Рост на некоторые услуги мог составить от 13%. МТС объясняла это тем, что компания долгое время работала с отрицательной маржой на некоторых направлениях.

После этого ФАС направила в компанию запрос с просьбой объяснить причины роста тарифов. Аналогичные запросы были отправлены и другим сотовым операторам.

В конце октября стало известно, что с 15 июня 2017 года европейские операторы повысят цены для иностранных, в том числе российских. Чтобы компенсировать затраты, российским операторам придется повышать цены на роуминг в Европе.