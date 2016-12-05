МТС отказалась повышать тарифы на международный роуминг
Компания МТС отказалась повышать цены на международный роуминг после запроса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обосновать рост стоимости услуг, передает Интерфакс.
«МТС отказалась от повышения тарифов в роуминге. Об этом сегодня сообщила компания в ответ на запрос ФАС», — сказали представители службы.
С 9 декабря компания планировала изменить тарифы на входящие и исходящие звонки в Россию на 48 международных направлениях. Рост на некоторые услуги мог составить от 13%. МТС объясняла это тем, что компания долгое время работала с отрицательной маржой на некоторых направлениях.
После этого ФАС направила в компанию запрос с просьбой объяснить причины роста тарифов. Аналогичные запросы были отправлены и другим сотовым операторам.
В конце октября стало известно, что с 15 июня 2017 года европейские операторы повысят цены для иностранных, в том числе российских. Чтобы компенсировать затраты, российским операторам придется повышать цены на роуминг в Европе.