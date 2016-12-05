Минфин предложил снизить темпы роста заработной платы работников сферы здравоохранения в регионах с 10,6% до 5,4%, передает ТАСС со ссылкой на проект бюджета, рекомендованный комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

«Речь не идет о снижении уровня заработной платы, на этом этапе мы предлагаем остановиться темпом роста 5,4%», — объяснила заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

По ее словам, регионы не смогут профинансировать запланированный темп роста зарплат в 10,6%, потому что средства на софинансирование роста зарплат в таких масштабах не были заложены в региональных бюджетах.

Минфин предложил направить средства, предусмотренные на выполнение норматива в 10,6%, на создание резерва в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Напомним, «Ведомости» сообщали, что ФОМС в 2017-2019 годах не хватит 0,5 трлн рублей на повышение зарплат медицинским работникам. Чиновник в разговоре с изданием подтвердил, что бюджет ФОМС — единственный, который пока не сбалансирован. Планируется, что закрыть «дыру» поможет трансферт из федерального бюджета.