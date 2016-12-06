Правительство планирует снизить в 2017 году максимально допустимую стоимость для беспошлинных покупок в интернете до 500 евро в месяц, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Речь идет о покупках в странах, не входящих в Евразийский экономический союз. Такое поручение Евразийский межправительственный совет дал 16 ноября Евразийской экономической комиссии.

Уже в середине 2017 года порог могут снизить до 500 евро. В таком случае частным лицам придется платить 30% от стоимость товара, но не более 4 евро за 1 килограмм.

В 2018 году правительство намерено снизить порог до 200 евро в месяц. В таком случае налог составит 15% сверх суммы при максимальной плате в 2 евро за 1 килограмм.

В настоящее время не облагаются пошлинами посылки, общая стоимость которых за месяц не превысит 1000 евро, а вес — 31 кг. Пошлина в случае превышения порога составляет 30%, но не менее 4 евро за 1 кг.