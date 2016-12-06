Выборщик из Техаса, которому необходимо будет проголосовать за избранного президента США Дональда Трампа на итоговом голосовании выборщиков, решил не делать этого, пишет The New York Times.

Сотрудник скорой помощи Крис Супрун убежден в том, что Трамп «не отвечает требованиям, чтобы занять пост президента» и он назначен выборщиком, чтобы «избрать президента, а не короля».

По словам Супруна, он получил сотни писем и звонков с просьбой не голосовать за Трампа. «Мне говорили, что если мы изберем Дональда Трампа, он изменит свой характер таким образом, чтобы быть похожим на президента. Он этого не делает», — сказал Супрун.

Выборщик отмечает, что раньше поддерживал Трампа, но после того, как тот начал ставить под сомнение после выборов первую поправку к конституции США (о свободе слова), а также систему выборов, он изменил свое мнение. Кроме того, Супрун недоволен тем, что Трамп продолжает рекламировать свое имя как бренд, а также ставит на первый план собственные бизнес-интересы за рубежом.

19 декабря, когда коллегия выборщиков США соберется для официального подведения итогов президентских выборов, Супрун собирается проголосовать за губернатора штата Огайо Джона Кейсика, участвовавшего ранее в республиканских праймериз. Законодательство Техаса не обязывает выборщиков из штата голосовать за тех, кто победил в штате по общему голосованию.

Коллегия выборщиков — двухэтапная система выборов, которая была придумана отцами-основателями США для того, чтобы в случае, если на выборах победит кандидат-популист, завоевавший любовь масс, более умеренная группа отобранных заранее избирателей смогла сделать разумный выбор.