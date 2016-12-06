В министерстве обороны России вызвал возмущение комментарий пресс-службы Международного комитета Красного креста (МККК), касающийся гибели российских врачей в сирийском Алеппо, передает Интерфакс.

«Мы рассчитывали, по меньшей мере, на уважение МККК к деятельности наших врачей в Алеппо и на осуждение действий боевиков так называемой «оппозиции». Но получили циничные комментарии, не достойные высокого статуса МККК и свидетельствующие не об объективности подходов, а о равнодушии к совершенному убийству российских врачей в Алеппо», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Спикер ведомства подчеркивает, что гибель любых медицинских сотрудников, «прибывших для оказания помощи детям, страдающим в ходе любого конфликта» — это не только нарушение международного права и «тягчайшее уголовное преступление», это «всегда и момент истины», когда «понимаешь, с кем имеешь дело».

Конашенков рассказал, что «по счастливой случайности» в момент обстрела в приемном отделении российского госпиталя не было десятков сирийских детей с матерями из освобожденных от боевиков восточных районов Алеппо — из-за задержки в подаче автобусов, они не приехали.

Накануне в результате прямого попадания снаряда, выпущенного боевиками в приемное отделение развернутого в Алеппо российского мобильного военного госпиталя, погибла российская военнослужащая-медик. Еще двое медицинских работников получили тяжелые ранения, одна из них впоследствии скончалась. Пострадали также местные жители, прибывшие на прием к врачам.