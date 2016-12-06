Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко провел встречу с членами Совета по правам человека, пишет РБК.

Встреча длилась четыре часа и закончилась в полночь. По словам главы СПЧ Михаила Федотова, в частности, обсуждалась предстоящая встреча с президентом Владимиром Путиным. Как сообщил накануне пресс-секретарь главы государства, она состоится 8 декабря.

Среди других тем встречи — экология, миграционная политика, законодательство о некоммерческих организациях (НКО) и деятельности Общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

Когда речь зашла об НКО, правозащитники указали Кириенко на некорректные, по их мнению, занесения организаций в реестр иностранных агентов. Кириенко, по словам Федотова, согласился с тем, что вопрос о возможной корректировке закона об «иностранных агентах» требует проработки, для этого «надо изучить практику применения данного закона и тогда станет понятно, что именно надо менять».

В частности, правозащитники жаловались на признание иноагентами «Левада-центра» и «Мемориала», рассказал член СПЧ Максим Шевченко.

На встрече также был затронута ситуация с гражданским активистом Ильдаром Дадиным, которого, как стало известно ранее, этапировали в другую колонию.

«Кириенко ответил, что перевод Дадина в другую колонию это управленчески правильное решение, поскольку надо разнести враждующие стороны, иначе будут постоянные конфликты. СПЧ и омбудсмен Татьяна Москалькова не наездятся туда», — рассказал РБК зампредседателя СПЧ Евгений Бобров.

Другой темой встречи стали выборы в ОНК, в результате которых в комиссии не прошли известные правозащитники. В ответ Кириенко сказал, что этот вопрос нужно решать с Общественной палатой, потому что именно она формирует ОНК. Он также заверил правозащитников, что власти прорабатывают вопрос постоянного финансирования ОНК из-за опасений правозащитников в том, что организация будет финансироваться на деньги бывших влиятельных заключенных.

Максим Шевченко в разговоре с Кириенко поднял проблему так называемого профучета на Кавказе — постановки на профилактический учет в полиции граждан, склонных к совершению правонарушений. Он также упомянул о проблемах с расследованием убийств мусульманской интеллигенции и активистов.

Правозащитники предложили объявить иммиграционную амнистию в отношении тех людей, которые «родились в СССР, давно живут в России, но не могут получить гражданство».

Больше всего на встрече обсуждали экологию. Эту тему презентовал в течение получаса член СПЧ и исполнительный директор «Гринпис России» Сергей Цыпленков.