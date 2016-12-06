Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня подписания, 5 декабря, и признает утратившей силу прежнюю доктрину 2000 года.

В документе отмечается важность стратегического сдерживания и предотвращения конфликтов, которые могут случиться из-за информационных технологий. В нем подчеркивается важность неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве.

При этом в указе отмечается, что спецслужбы некоторых стран используют «информационно-психологическое воздействие» для дестабилизации ситуации в мире. Для этого якобы используются религиозные, этнические и правозащитные организации.

Согласно положениям документа, растет число информационных атак на важные российские объекты, усиливается разведдеятельность, направленная против России.

В доктрине говорится, что российские СМИ подвергаются за рубежом дискриминации, а журналистам из России создают препятствия для осуществления деятельности.

Россия намерена отказаться от зависимости от иностранных интернет-технологий и предоставить свои аналоги. Из-за высокого уровня зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий, социально-экономическое развитие страны в результате зависит от геополитических интересов зарубежных стран, говорится в документе. Поэтому Кремль отмечает недостаточную эффективность исследований в области IT и низкий уровень внедрения отечественных разработок.