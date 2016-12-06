Следственный комитет объявил, что установлены личности должностных лиц вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам территории России в 2014 году, сообщает пресс-служба СК.

Эти обстрелы проводились из крупнокалиберного вооружения — самоходных артиллерийских установок, а также реактивных систем залпового огня. Следователи провели десятки осмотров мест происшествия, 140 судебных экспертиз, более 1000 свидетелей.

«С учетом собранных доказательств для нас очевидно, что действия украинских военных не могли быть случайностью. В зоне поражения не велось боевых действий и находились только гражданские объекты. При этом количество залпов артиллерии лишь подтверждает, что обстрелы территории России были совершены умышленно», — заявила спикер ведомства Светлана Петренко.

По версии СК, к организации обстрелов причастны командир 72-й отдельной механизированной бригады ВС Украины Андрей Грищенко, который сейчас занимает должность командующего оперативного командования «Юг» сухопутных войск, а также командир 27-го реактивного артиллерийского полка Валерий Исмаилов.

В зависимости от роли каждого, военным заочно предъявлено обвинение по статьям «убийство», «окушение на убийство» и «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Следственную группу Следственного комитет обстреляли с территории Украины 25 июля 2014 года. Следователи проводили осмотр местности близ хутора Примиусский Куйбышевского района Ростовской области.

http://www.sledcom.ru/actual/408299/