Судья Ленинского районного суда Алексей Втюрин отклонил заявленное Алексеем Навальным и его защитой ходатайство об отводе судьи, передает Интерфакс.

По мнению судьи, оснований для его собственного отвода нет.

Накануне Навальный и его защита обратились к суду с просьбой сменить судью, поскольку, по их мнению, Втюрин занял обвинительную позицию по делу. Кроме того, считает защита, он может испытывать на себе давление со стороны зампредседателя райсуда Сергея Блинова, который вынес приговор по делу «Кировлеса» в 2013 году.

Во вторник Навальный не явился на заседание из-за занятости его адвокатов.Ппредставитель прокуратуры счел это неуважением к суду. Поэтому прокуратура попросила суд принудительно доставить оппозиционера на слушания.

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В ответ второй фигурант дела Петр Офицеров сказал, что Навальный добровольно явится на слушания, если они будут назначены на приемлемое для защиты время.

Ранее защита просила назначить второе заседание на другую дату, однако суд не согласился. В ответ Навальный заявил, что не явится на второй день слушаний, так как его адвокаты будут заняты другими процессами. В связи с этим адвокаты попросили согласовать график их судебных заседаний.

Пересмотр дела о якобы имевших место хищениях на предприятии «Кировлес» начался после решения президиума Верховного суда от 18 ноября, отменившего приговор в отношении Навального и Офицерова. ВС в свою очередь основывался на решении Европейского суда по правам человека.