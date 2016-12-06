Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что допускает возможность отмены результатов выборов в подмосковных Мытищах после информации, опубликованной в расследовании «Новой газеты».

На заседании ЦИК Памфилова предложила всем собравшимся посмотреть видеоролик в YouTube, опубликованный после расследования. По ее словам, этот ролик является свидетельством того, что в России началась масштабная информационная война, направленная на дискредитацию прошедших 18 сентября выборов.

Памфилова указала на то, что «нечестно давать оценку всем выборам на основании единичных фактов». В то же время она поблагодарила «Новую газету» за расследование.

Памфилова: мы планируем провести проверку по всем этим данным и если они подтвердятся, то пойдем в суд с отменой выборов в Мытищах — ИА Закон (@zakon_agency) December 6, 2016

Для проверки будет Центризбирком создаст рабочую группу, в которую войдут в том числе представители «Новой» — «будем работать вместе».

В рамках проверки представителя Центризбиркома встретятся с 68 членами участковых комиссий.

Памфилова также рассказала, что ЦИК работает с «Картой нарушений». Она отметила, что количество нарушений там меньше, чем на выборах в 2011 году.

Памфилова также прокомментировала ситуацию с сопредседателем движения «Голос» Андреем Бузиным. Напомним, ранее ЦИК рекомендовал назначить его в состав избирательной комиссии Московской области. Однако в конце ноября стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отказался выполнить рекомендацию. Памфилова заявила, что берет всю ответственность с этой ситуацией на себя.

Накануне «Новая газета» опубликовала расследование, в котором доказала факт фальсификации выборов в Мытищах: на 68 УИКах обнаружены расхождения между итогами, зафиксированными в протоколах комиссий, и данными, содержащимися в системе «Выборы». На всех этих участках результаты были изменены в пользу «Единой России».