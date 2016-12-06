Премьер-министр Франции Мануэль Вальс подал заявление об отставке, передает Reuters.

Утром во вторник Вальс прибыл в резиденцию президента Франции. По итогам встречи с главой государства Франсуа Олландом было решено, что политик покинет пост премьера. Вместе с ним в отставку ушло и нынешнее правительство республики.

Новым премьер-министром стал действующий министр внутренних дел Бернар Казнев. Его преемником на посту главы МВД станет Бруно Ле Ру.

54-летний Вальс намерен баллотироваться на выборах президента Франции в 2017 году. Об этом он заявил накануне вечером. Именно это стало причиной ухода с поста.

По мнению экспертов, левых политиков на выборах ожидает провал. У Вальса и других политиков-социалистов низкие рейтинги. Ожидается, что главными претендентами на пост станут победивший на праймериз в декабре правый политик Франсуа Фийон и глава Национального фронта Марин Ле Пен.