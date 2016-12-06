На заседании по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова судья согласился вызвать на допрос бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Кроме того, председательствующий судья Юрий Житников согласился вызвать и племянника Руслана Геремеева — Артура Геремеева. Обоих — в качестве свидетелей.

О вызове Геремеевых в суд ходатайствовали адвокаты семьи Немцова Ольга Михайлова и Вадим Прохоров.

Также повестку на допрос вышлют Алибеку Делимханову, командиру подсудимого Заура Дадаева.

А вот главу Чечни Рамзана Кадырова суд решил на допрос не вызывать, поскольку он «не может что-либо пояснить» по сути дела.

Напомним, по версии следствия, Руслан Мухудинов, который и решил убить Бориса Немцова, был водителем заместителя командира батальона «Север» (ныне — Росгвардия, на момент убийства — Внутренние войска МВД) Руслана Геремеева. Причем предполагаемые мотивы Мухудинова следствие не называет.

Сам замкомандира батальона «Север» изначально проходил по делу в качестве подозреваемого, однако ни разу допрошен не был, а затем по неизвестным причинам был переведен в статус свидетеля.

По словам адвокатов семьи Немцова, именно Геремеев обладает большим количеством сведений об убийстве политика, он тесно общался со всеми сидящими на скамьи подсудимых, те регулярно приходили к нему, по свидетельству консьержки и домработницы, на квартиру в Москве на Веерной улице, 46 в период подготовки к убийству (сентябрь 2014 — февраль 2015).

Артур Геремеев, по словам адвокатов семьи политика, также тесно общался с подсудимыми и, кроме того, ему принадлежала квартира, где проживал Руслан Геремеев.

На суде во вторник адвокаты, напомнили, что попасть в домовладение Геремеевых в Чечне 31 октября 2015 года следователи не смогли — их просто не пустили.