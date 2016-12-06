Суд вызвал Руслана Геремеева на допрос по делу Немцова
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
На заседании по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова судья согласился вызвать на допрос бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Кроме того, председательствующий судья Юрий Житников согласился вызвать и племянника Руслана Геремеева — Артура Геремеева. Обоих — в качестве свидетелей.
О вызове Геремеевых в суд ходатайствовали адвокаты семьи Немцова Ольга Михайлова и Вадим Прохоров.
Также повестку на допрос вышлют Алибеку Делимханову, командиру подсудимого Заура Дадаева.
А вот главу Чечни Рамзана Кадырова суд решил на допрос не вызывать, поскольку он «не может что-либо пояснить» по сути дела.
Напомним, по версии следствия, Руслан Мухудинов, который и решил убить Бориса Немцова, был водителем заместителя командира батальона «Север» (ныне — Росгвардия, на момент убийства — Внутренние войска МВД) Руслана Геремеева. Причем предполагаемые мотивы Мухудинова следствие не называет.
Сам замкомандира батальона «Север» изначально проходил по делу в качестве подозреваемого, однако ни разу допрошен не был, а затем по неизвестным причинам был переведен в статус свидетеля.
По словам адвокатов семьи Немцова, именно Геремеев обладает большим количеством сведений об убийстве политика, он тесно общался со всеми сидящими на скамьи подсудимых, те регулярно приходили к нему, по свидетельству консьержки и домработницы, на квартиру в Москве на Веерной улице, 46 в период подготовки к убийству (сентябрь 2014 — февраль 2015).
Артур Геремеев, по словам адвокатов семьи политика, также тесно общался с подсудимыми и, кроме того, ему принадлежала квартира, где проживал Руслан Геремеев.
На суде во вторник адвокаты, напомнили, что попасть в домовладение Геремеевых в Чечне 31 октября 2015 года следователи не смогли — их просто не пустили.