Ленинский районный суд отказал в принудительном приводе политика Алексея Навального на суд по делу «Кировлеса». Об этом рассказал второй фигурант дела Петр Офицеров.

Кроме того, судья объявил о переносе заседания. Следующее слушание состоится 12 декабря.

Петр Офицеров сообщил «Новой газете», что явится вместе с адвокатом на следующее заседание. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также подтвердила, что политик приедет в суд.

Ранее во вторник прокурор потребовал обеспечить принудительный привод Навального на заседание. Гособвинение сочло неуважением к суду отказ Навального приехать во вторник.

Накануне политик заявил, что не сможет явиться в суд в связи с тем, что его защита занята в других судебных процессах. Кроме того, защита Навального заявила об отводе судье Алексею Втюрину. Свое ходатайство Навальный объяснил тем, что судья занял обвинительную позицию.

Также оппозиционер предположил, что Втюрин может испытывать на себе давление зампредседателя суда Сергея Блинова, который приговорил в 2013 году Навального и его коллегу Петра Офицерова к условным срокам по делу «Кировлеса».

В итоге на заседании во вторник Втюрин отказал стороне защиты в своем отводе.

В понедельник, 5 декабря, в Кирове начался повторный процесс о хищениях на предприятии «Кировлес». Обвиняемыми по этому делу проходят Навальный и глава «Вятской лесной компании» Офицеров. В 2013 их признали виновными и приговорили к условных сроках. Однако в ноябре текущего года, после решения Европейского суда по правам человека, российский Верховный суд отменил приговор и отправил дело на повторное рассмотрение.