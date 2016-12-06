Центральная избирательная комиссия выдвинула на должность главы избиркома Московской области Ирину Коновалову, которая и руководила избирательной комиссией на прошедших выборах, сменив Ирека Вильданова после скандала на муниципальных выборах в Барвихе.

Выдвигая кандидатуру Коноваловой, глава ЦИК Элла Памфилова повторила о необходимости разобраться с фальсификациями на выборах в подмосковных Мытищах, о чем ранее рассказала «Новая газета». Памфилова посоветовала Коноваловой «не прятать голову в песок».

Ранее во вторник Элла Памфилова допустила возможность отмены результатов выборов, если специально созданная комиссия подтвердит факты, о которых рассказывается в расследовании «Новой газеты». По словам главы ЦИК, для проверки Центризбирком создаст рабочую группу, в которую войдут в том числе представители издания — «будем работать вместе».

Сама Коновалова ранее пообещала проверить сведения «Новой газеты» о фальсификации итогов выборов в подмосковных Мытищах. «Мы пока пообщаемся с председателем ТИК (территориальной избирательной комиссии — ред.), что он нам расскажет, по результатам примем решение», — уточнила она.

Ранее «Новая газета» представила доказательства фальсификаций на 68 избирательных участках в городском округе Мытищи 18 сентября. Кроме того, издание потребовало считать публикацию заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 142 Уголовного кодекса РФ — «Фальсификация итогов голосования», и отменить выборы в Мытищах.