Двух погибших российских медсестер, работавших в мобильном госпитале в Алеппо, похоронят на родине, в Биробиджане, передает РИА Новости со ссылкой на представителя биробиджанского военного госпиталя.

«Две женщины служили в нашем госпитале, они уехали в Алеппо три дня назад. У них остались семьи», — рассказал он. Панихиду и похороны организуют через два дня, когда тела погибших привезут из Москвы.

В настоящее время в Алеппо продолжают работу еще двое военных медиков из Еврейской автономной области. Как сообщил Интерфаксу начальник административного отделения этого медучреждения Виталий Красовский, данная группа медиков уже работала в Сирии в 2016 году. Они служили там три месяца и благополучно вернулись на родину.

Местное издание «Город на Бире» назвало имена погибших: Надежда Дураченко и Галина Михайлова.

Во вторник гибель медсестер прокомментировало министерство обороны. Ведомство критически высказалось по поводу заявления Международного комитета красного креста (МККК) о том, что обстрел показал невозможность «всех сторон конфликта» защитить врачей и пациентов, а также «делать различия между ними и военными объектами».

Накануне стало известно, что две медсестры из России погибли в результате артиллерийского удара боевиков по российскому полевому госпиталю. Также пострадали два других медика, пациенты и журналист Russia Today. Минобороны наложило ответственность за трагедию на боевиков сирийской оппозиции и их «покровителей» из США, Великобритании и Франции.