На процессе в Московском окружном военном суде по делу об убийстве Бориса Немцова сторона обвинения заявила о пропаже двух свидетелей.

Как объяснила прокурор Мария Семененко, речь идет о водителе снегоуборочной машины господине Буднике. Он работал на мосту в момент убийства, и к нему сразу после выстрелов побежала Анна Дурицкая с просьбой позвонить в полицию. Второй свидетель, которого не смогли найти прокуроры, — господин Молодых, прохожий, который видел, как белая машина, в которой были убийцы, отъезжала от Большого Москворецкого моста.

Об этом прокурор рассказала после того, как защитники подсудимых высказали претензии, что сторона обвинения не вызывала этих свидетелей в суд, и попросила суд предпринять меры, чтобы их допросить.

Ранее на заседании во вторник суд согласился вызвать на допрос в качестве свидетелей бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева и его племянника Артура Геремеева. А вот главу Чечни Рамзана Кадырова суд решил на допрос не вызывать, поскольку он «не может что-либо пояснить» по сути дела.

Напомним, по версии следствия, Руслан Мухудинов, который и решил убить Бориса Немцова, был водителем заместителя командира батальона «Север» (ныне — Росгвардия, на момент убийства — Внутренние войска МВД) Руслана Геремеева. Причем предполагаемые мотивы Мухудинова следствие не называет.

Сам замкомандира батальона «Север» изначально проходил по делу в качестве подозреваемого, однако ни разу допрошен не был, а затем по неизвестным причинам был переведен в статус свидетеля.

По словам адвокатов семьи Немцова, именно Геремеев обладает большим количеством сведений об убийстве политика, он тесно общался со всеми сидящими на скамьи подсудимых, те регулярно приходили к нему, по свидетельству консьержки и домработницы, на квартиру в Москве на Веерной улице, 46 в период подготовки к убийству (сентябрь 2014 — февраль 2015).