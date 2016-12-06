Следователи задержали директора спортивной школы «Сибиряк» Ирину Тарасову по делу о гибели 12 человек в ДТП под Ханты-Мансийском, передает ТАСС.

Информацию подтвердили в департаменте общественных и внешних связей окружного правительства.

«Тарасова задержана, с ней проводятся следственные мероприятия», — сказала собеседница агентства.

По информации Следственного комитета, аварию спровоцировали водители автобуса и грузовика. Навстречу автобусу с детьми в своем ряду друг за другом двигались два грузовых тягача.

«Первый встречный грузовик "зацепился" по касательной с автобусом, который развернуло от удара и вынесло навстречу второму большегрузу», — сказала Петренко.

Напомним, 4 декабря автобус с детской командой по спортивной акробатике на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Погибли 12 человек — 10 детей и 2 взрослых, 34 человека пострадали. Организатором перевозки детей была «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва “Сибиряк”», которая с 2011 года работает в Нефтеюганске.

В понедельник СК объявил о задержании представителя индивидуального предпринимателя, предоставившего транспортные услуги для детской команды.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статьям «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (часть 3 статьи 238 УК РФ).

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