Власти Белоруссии с декабря начали блокировать в стране интернет-протокол Tor, позволяющий обходить блокировку сайтов, сообщает «Радио Свобода».

По информации источника Tut.by, IP-адреса некоторых «мостов» — протоколов соединения Tor — на данный момент недоступны — их добавили в черный список БелГИЭ – государственной инспекции по электросвязи министерства связи и информатизации.

Как отмечает GeekTimes, в начале декабря число пользователей Tor сократилось почти вдвое — с 5500 до 3000 человек. При этом количество «мостов» — протоколов соединения Tor — увеличилось приблизительно на тысячу.

В минувшем году в Белоруссии начала работу система автоматического поиска интернет-анонимайзеров. На ее работу правительство страны потратило 878 млн белорусских рублей. Данная система создана для исполнения закона о запрете анонимайзеров в стране.