Бывший сотрудник Следственного комитета Игорь Степанов подал в суд на ФСБ из-за командировки в Южную Осетию во время войны с Грузией, передает РБК.

Иск подан в Мещанский суд Москвы, его рассмотрение назначено на 7 декабря.

Как следует из иска экс-сотрудника СК, 10 августа 2008 года президент Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету при прокуратуре «документировать преступления в Южной Осетии для уголовного преследования виновных».

«11 августа в составе группы сотрудников я вылетел из Москвы во Владикавказ, где нам выдали военную форму, а утром 12 августа на бронированных армейских „Уралах“ в сопровождении нескольких БТР охраны мы выступили в Южную Осетию для выполнения приказа верховного главнокомандующего», — рассказал экс-сотрудник СК, добавив, что вернулся в Россию 14 августа.

Уже в этому году Степанов дважды обращался в ФСБ, в структуру которой входит пограничная служба, с просьбой объяснить ему, на основании какого приказа и в составе «какого подразделения или воинской части сотрудники центрального аппарата Следственного комитета пересекали государственную границу России и Грузии». Ведомство так и не ответило на запрос Степанова.

Игорь Степанов руководил отделом международно-правового сотрудничества Следственного комитета при прокуратуре. Следователь готовил запросы о правовой помощи по уголовным делам, включая первое дело ЮКОСа. Накануне газета «Ведомости» сообщила, что Степанов предложил свою помощь «Открытой России» Михаила Ходорковского. По информации издания, в организации Степанов будет заниматься журналистскими расследованиями и анализом юридических документов.