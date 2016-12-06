Глава Центризбиркома Элла Памфилова уточнила, что она не обвиняет «Новую газету» в участии в информационной войне, о которой сама Памфилова заявила 6 декабря на заседании ЦИК.

Ранее во вторник Памфилова продемонстрировала ролик, в котором видео «Новой газеты» о фальсификациях выборов в подмосковных Мытищах было смонтировано с заявлениями Владимира Путина и первых лиц «Единой России» о честности выборов в Думу.

Комментируя ситуацию для «Новой» в перерыве, Элла Памфилова повторила, что благодарит газету за расследование и приглашает журналистов в рабочую группу по ситуации в Мытищах, но не одобряет деятельность оппозиционеров, которые критикуют выборы из-за рубежа.

Элла Памфилова председатель ЦИК России

— Некоторые политики, я бы сказала, горе-политики, вместо того, чтобы апеллировать, лучше бы объехали все регионы во время кампании. Я все старалась помогать, особенно оппозиционным партиям: препятствий было мало. Проще сказать, что власть виновата, а не у них что-то не получилось, и ехать на международные площадки давать лживую информацию.

Когда люди многие за рубежом не знают нюансов и получают одностороннюю информацию, у них складывается мнение, что в России ужас-ужас-ужас, но это же не так! Мы ничего не скрываем. Мы абсолютно открыты для критики, но это не значит, что нужно себя бичевать незаслуженно. Ну с какой стати какой-то там либеральный форум собирается и признает выборы в России нечестными и несвободными? На основании чего?

Вот в Варшаве была какая-то тусовка, и они резолюцию принимают: «выборы в России прошли нечестно и несвободно». Не хочу фамилий называть — кто-то там съездил и рассказал. Ну вы тогда подтвердите! Что, по случаю в Мытищах нужно все перечеркнуть? Нарушения, которые были, и мы их не скрываем, дают основания говорить, что везде все было нечестно и несвободно?

Памфилова обвинила в «тупой, кондовой пропаганде» авторов видео на канале Ом-ТВ на YouTube: «Одно дело, когда про нарушения, а другое — когда все притягивается за уши».

«Я отделяю материал в «Новой газете», еще раз благодарю за него. Надеюсь, мы расследуем и доведем это до конца. Я не буду ничего объяснять, думающим людям все понятно», — заключила она.

При этом на вопрос от журналиста «Московской правды», будет ли ЦИК жаловаться на видео в правоохранительные органы, Памфилова ответила отрицательно.

Ранее на заседании Элла Памфилова посоветовала главе избиркома Московской области Ирине Коноваловой «не прятать голову в песок» в связи с фактами, выявленными «Новой газетой».

Памфилова даже допустила возможность отмены результатов выборов, если специально созданная комиссия подтвердит факты, о которых рассказывается в расследовании «Новой газеты».

Ранее «Новая газета» представила доказательства фальсификаций на 68 избирательных участках в городском округе Мытищи 18 сентября. Кроме того, издание потребовало считать публикацию заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 142 Уголовного кодекса РФ — «Фальсификация итогов голосования», и отменить выборы в Мытищах.