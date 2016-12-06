В Генпрокуратуре России предложили изменить правила перевозки детей в автобусах после ДТП в Югре, передает ТАСС.

Как рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной, в Генпрокуратуре предлагают приставить по одному автомобилю ДПС к каждому автобусу с детьми.

«Машина ДПС даётся к колонне, которая состоит из не менее трёх автобусов, совершенно понятно, что эти требования надо поменять. Даже к одному автобусу нужен автомобиль ГИБДД, надо менять регламент перевозок», — объяснил Куренной.

Напомним, 4 декабря автобус с детской командой по спортивной акробатике на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Погибли 12 человек — 10 детей и 2 взрослых, 34 человека пострадали. Организатором перевозки детей была «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва “Сибиряк”», которая с 2011 года работает в Нефтеюганске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (часть 3 статьи 238 УК РФ). В рамках дела уже задержаны директор спортивной школы «Сибиряк» и представитель индивидуального предпринимателя, предоставившего транспортные услуги для детской команды.