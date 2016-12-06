Музей истории Екатеринбурга отказался предоставить центру антикоррупционных расследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» площадку для проведения мастер-класса «Поймай чиновника за декларацию».

Как рассказали «Новой газете» в организации, «Трансперенси Интернешнл» договорился с музеем истории Екатеринбурга о предоставлении помещения под мастер-класс, однако когда на сайте интернет-издания Znak.com появился анонс мероприятия, руководство музея заявило центру об отмене лекции «по независящим от них обстоятельствам».

«Мы хотели провести это мероприятие в центре имени Бориса Ельцина, но изначально они отказали нам по техническим причинам. Потом появился вариант с Музеем истории Екатеринбурга, договорились с ними. Затем наш информационный партнер Znak.com публикует анонс мероприятия, и в этот же день в 12 часов ночи организатору нашего мастер-класса приходит уведомление, что Музей истории Екатеринбурга извиняется перед нами, что вынужден отменить мероприятие по независимым от них обстоятельствам. Сейчас мы нашли новую площадку — фриланс-кафе, они сами нам позвонили с предложением. В целом тому, что произошло, мы не удивлены, но и не очень расстроены. Предполагаем, что если бы тематика лекции была другой, такой ситуации бы не возникло», — прокомментировали ситуацию «Новой газете» в пресс-службе «Трансперенси Интернешнл».

В самом музее истории Екатеринбурга не смогли оперативно прокомментировать информацию и объяснить причины отказа.

В ходе мероприятия организаторы планировали обсудить с ее участниками, как самостоятельно проводить антикоррупционные расследования и как правильно работать с декларациями о доходах и имуществах чиновников.