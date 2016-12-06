Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о снижении темпов повышения зарплат врачей в правительстве и Кремле не принимались, передает ТАСС.

«Это предложение не формализовано, это предложение одного из ведомств. Такие предложения подлежат межведомственному согласованию: есть социальный блок, есть точка зрения курирующего вице-премьера. То есть, какая-либо консолидированная позиция правительства в данном случае не выработана и никак не озвучивалась», — цитирует его агентство.

Песков напомнил о «майских указах» президента, отметив, что «решений об адаптации вот этих ориентиров и параметров не принималось».

Накануне заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко рассказала о предложении ведомства урезать снизить темпы роста заработной платы работников сферы здравоохранения в регионах с 10,6% до 5,4%.

«Речь не идет о снижении уровня заработной платы, на этом этапе мы предлагаем остановиться темпом роста 5,4%», — объяснила она. По словам Нестеренко, средства, предусмотренные на выполнение норматива в 10,6%, направят на создание резерва в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Напомним, согласно «майским указам», в следующем году зарплата врачей должна составить 180% среднерегиональной, среднего и младшего медперсонала — 90 и 80% соответственно. Однако ФОМС не хватает средств на выполнение этих поручений.