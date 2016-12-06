Следственный комитет предъявил обвинения фигурантам уголовного дела о ДТП с детским автобусом в Югре. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Водителю автобуса, перевозившего детей, Марату Зайнуллину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По версии следствия, Зайнуллин «расположил транспортное средство, не учитывая ширины проезжей части, габаритов транспортных средств, необходимых интервалов между ними, а также избрал скорость движения автобуса без учета дорожных и метеорологических условий».

Водителю грузового тягача Раилю Саитханову предъявлено аналогичное обвинение.

Представителя индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки, Александра Сидорука обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Также СК предъявил обвинения директору спортивной школы «Сибиряк» Ирине Тарасовой по ч.3 ст.293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Тарасова не заключила соответствующий договор фрахтования и не направила в подразделения ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей. Вместе с тем, она при подготовке и организации участия спортсменов в спортивных соревнованиях не организовала перевозку и не определила ответственных лиц за ее организацию. Это привело к тому, что спортсмены выехали из Ханты-Мансийска на автобусе, не соответствующем требованиям безопасности жизни», — говорится в пресс-релизе СК.

Ранее также стало известно, что Роструд проводит проверки в компании, организовавшей перевозку детей. Ведомство намерено проверить соблюдение требований трудового законодательства и охраны труда в организации.

Напомним, 4 декабря автобус с детской командой по спортивной акробатике на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Погибли 12 человек — 10 детей и 2 взрослых, 34 человека пострадали.

По информации Следственного комитета, аварию спровоцировали водители автобуса и грузовика. Навстречу автобусу с детьми в своем ряду друг за другом двигались два грузовых тягача.