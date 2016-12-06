Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, обвиняемый в коррупции, обратился с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором сообщает, что судебные приставы выселяют его супругу и их совершеннолетнего сына из их единственного жилья. Хорошавин обращает внимание президента на то, что Следственный комитет и Генпрокуратура вводят главу государства в заблуждение, говоря о якобы найденных у него «ручки за 36 миллионов рублей и миллиарда под кроватью» и незадекларированных доходах.

«Не все, о чем Вам докладывалось и докладывается в отношении меня и моего имущества соответствует действительности. В частности, у меня с женой и совершеннолетнего сына арестована, а сейчас изъята до приговора суда в доход государства не часть имущества, а все имущество, включая единственное жилье моей жены и сына, <…> задекларированное мной в предусмотренном законом порядке», — говорится в письме экс-губернатора, поступившем в распоряжение «Новой газеты».

По словам Хорошавина, у его 29-летнего сына, не проходящего ни по какому уголовному делу, изъяли квартиру, приобретенную собственноручно им. А в списке изъятого в целом у семьи: часы, ювелирные украшения жены, запонки, наградное оружие с дарственными надписями и даже зубные коронки. Хотя по закону они, подчеркивает губернатор, не могут быть изъяты.

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«Всё это привело к тому, что у моей супруги и сына изъято единственное жилье. В тот момент, когда я Вам пишу, уже судебные приставы-исполнители выделяют их зимой на улицу. Члены моей семьи некуда идти, другого жилья у них нет», — пишет экс-губернатор и просит президента вмешаться в ситуацию.

В свою очередь адвокаты Хорошавина объясняют, что имущество можно изъять только на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда, в то время как Хорошавин пока не судим. Следствие пытается конфисковать имущество, ссылаясь на федеральный закон 230, в котором сказано, что если в течение 3 лет чиновник купил недвижимость, активы и транспорт выше стоимости задекларированного дохода и оформил все это на себя, на жену или на несовершеннолетних детей, то имущество забирает себе государство без возбуждения уголовного дела. Однако сыну экс-губернатора уже 29 лет, отмечают адвокаты, добавляя, что в момент приобретения имущества он был трудоустроен, и его личный доход превышал на тот момент 5 миллионов рублей.

Напомним, Хорошавин был губернатором Сахалинской области с 2007 по 2015 год. Он работал сопредседателем совета представителей уполномоченного государственного органа по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и был членом политсовета сахалинского отделения партии «Единая Россия». В марте 2015 года его задержали в собственном кабинете. Хорошавина и его советника Андрея Икрамова считают причастными к получению взятки в 5,6 млн долларов от главы компании «Энергострой», главы «Тихоокеанского Внешторгбанка» Николая Крана при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. После ареста Хорошавина уволили с поста губернатора. В декабре 2015 года в Москве умер основной свидетель — Кран.