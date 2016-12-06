Врачу, раненному при обстреле российского мобильного госпиталя в Алеппо, сделали операцию. Об этом «Новой газете» сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

«Получивший тяжелые ранения в Алеппо врач-педиатр Вадим Арсентьев ночью вертолетом, оборудованным специальным медицинским модулем, был доставлен на аэродром Хмеймим. В медицинском отряде на авиабазе раненому была оказана высококвалифицированная помощь и проведена операция высокой сложности», — говорится в сообщении ведомства.

Состояние российского врача оценивается как стабильное. Самолет, оборудованный специальным медицинским модулем, должен доставить Вадима Арсентьева в один из центральных военных клинических госпиталей Минобороны.

5 декабря две медсестры из России, Надежда Дураченко и Галина Михайлова, погибли в результате артиллерийского удара боевиков по российскому полевому госпиталю. Тяжелое ранение получил детский врач-педиатр Вадим Арсеньев.

Минобороны наложило ответственность за трагедию на боевиков сирийской оппозиции и их «покровителей» из США, Великобритании и Франции.