Новая газета

Путин назвал «идиотским» отказ Литвы принять российских судей

Политика

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Президент России Владимир Путин удивился решению властей Литвы не принимать членов российского Конституционного суда на Всемирной конференции судов, передает ТАСС.

В ходе встречи Путина с судьями Конституционного суда председатель Валерий Зорькин пожаловался, что члены КС тоже попадают под западные санкции.

«Вдруг прибалтийское государство Литва, которое является нынче депозитарием Всемирной конференции — раз в три года она собирается — Всемирная конференция судов, прислала нам депешу о том, что судьи Конституционного суда представляют собой угрозу для безопасности Литовской Республики. Наши судьи Конституционного суда», — сказал Зорькин.

«Что послужило поводом для такого просто идиотского вывода?», — спросил глава государства.

По словам Зорькина, поводом послужило решение КС по вопросу присоединения  Крыма к России. Путин назвал решение властей Литвы странным и добавил, что «иногда складывается впечатление, что люди свалились с планеты другой».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года. Согласно его результатам, за вхождение полуострова в состав России проголосовали 96% крымчан и 95% севастопольцев. Большинство стран отказалось принимать итоги референдума и считает присоединение Крыма незаконным.

Теги:
литва, крым, конституционный суд

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