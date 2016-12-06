Правозащитники из «Команды 29» обнаружили еще одну осужденную по статье о государственной измене из-за SMS гражданину Грузии перед военным конфликтом в 2008 году.

Как выяснили юристы из команды адвоката Ивана Павлова, занимающегося делами о госизмене, осужденную зовут Инга Тутисани. Правозащитники узнали о женщине от ее сокамерницы Екатерины Харебавы, которая в этом году вышла на свободу после шести лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. По ее словам, Тутисани осудили в июне 2014 года, она отбывала наказание в женской колонии в Вологде.

По словам Харебавы, Инга отправила SMS гражданину Грузии, а через несколько лет к ней пришли силовики. Харебава добавила, что ее бывшей сокамерницы нет в числе освобожденных из колонии, что может означить, что она до сих пор находится там.

Фамилия Тутисани есть в базе Краснодарского краевого суда, однако ни пол, ни имя, ни обстоятельства дела не указаны.

Всего юристам стало известно о десяти приговорах по делу о госизмене, которые вынес Краснодарский районный суд с 2013 года.

Ранее адвокат Павлов рассказал о приговоре жительнице Сочи Оксане Севастиди , которую Краснодарский краевой суд в марте этого года осудил на семь лет по обвинению в шпионаже. Поводом для уголовного дела стало sms-сообщение, которое она написала своему приятелю незадолго до войны с Грузией: женщина сообщила, что видела в Сочи поезд с военной техникой, идущий в сторону Абхазии.

По данным «Команды 29» с 2010 года по статьям о шпионаже и государственной измене в России были осуждены 87 человек, личности половины осужденных не известны.