Строительство первой ветки газопровода «Турецкий поток» начнется во второй половине 2017 года, передает Интерфакс со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера.

«Во второй половине 2017 года начнется строительство морского участка "Турецкого потока". Обе нитки будут введены в строй до конца 2019 года. Сейчас идет этап предквалификация подрядчиков», — сказал Миллер.

На прошлой неделе парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток».

Ранее Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. Газ будут поставлять по одной нитке а турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в европейские страны.

«Турецкий поток» был заморожен в декабре 2015 года на фоне резкого ухудшего российско-турецких отношений после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик на границе с Сирией. Переговоры по проекту возобновились в августе этого года.