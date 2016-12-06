Канцлер Германии Ангела Меркель намерена пересмотреть отношения с НАТО и Россией. Об этом она заявила на съезде на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в Эссене, передает РИА Новости.

«Мы имеем дело с ситуацией в мире, особенно в свете американских выборов, в которой подходы в мире должны быть заново сформулированы»,— подчеркнула глава правительства ФРГ, отметив, что речь идет, в первую очередь, о России и НАТО.

Во вторник Федеральный съезд ХДС в девятый раз избрал Меркель председателем партии. Ее кандидатуру поддержали 96,7% делегатов. В конце октября она объявила, что планирует в четвертый раз баллотироваться на пост канцлера Германии.

Напомним, в конце ноября Депутаты немецкого бундестага обратились к федеральному правительству и руководству Евросоюза с призывом ввести новые санкции против России за ее действия в Сирии. Авторы инициативы считают, что санкции должны заставить российские власти «просчитывать последствия» своих действий в Алеппо.

Как сообщали СМИ, в октябре в ходе заседания Европейского совета 20 и 21 октября Ангела Меркель поднимала вопрос о введении санкций против России из-за Сирии, однако по итогам саммита лидеры стран не согласовали меры.