Правительство предложило ввести уголовную ответственность за создание программ для атак на критическую информационную инфраструктуру (КИИ) России. Соответствующий законопроект кабмин внес на рассмотрение Госдумы.

Поправки в Уголовный кодекс внесены вместе с проектом с базового закона о безопасности российской критической информационной инфраструктуры. Кабмин предлагает наказывать за «создание или распространение компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на КИИ РФ, включая уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, содержащейся в ней, или нейтрализацию средств защиты указанной информации».

Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, либо принудительные работы или лишение свободы до пяти лет. Если преступление повлечет «тяжкие последствия или создаст угрозу их наступления», виновного ждет тюремный срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также правительство предлагает штрафовать либо лишать свободы за неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации.

В пояснительной записке к проекту говорится, что нанесение ущерба КИИ может привести к катастрофическим последствиям, а учитывая, что она является связующим звеном между другими секторами национальной инфраструктуры, неизбежно нанесет ущерб и этим секторам.

Ранее во вторник президент Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России. Документ представляет собой «систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности России в информационной сфере».