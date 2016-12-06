Сайты Минфина и Государственной казначейской службы Украины оказались заблокированными из-за хакерских атак, передает Интерфакс-Украина.

На сайте казначейства срабатывала переадресация на сайт с сообщением хакеров. Позднее сайт ведомства перестал загружаться.

В своб очередь, пресс-служба Минфина Украины объявила, что министерство работает над устранением проблемы.

Накануне DDоS-атаке подверглись сайты группы ВТБ.

Напомним, 2 декабря ФСБ России объявила о подготовке кибератак против финансовой системы России, в том числе взломов крупнейших российских банков. По сведениям спецслужб, они должны произойти в период с 5 декабря.

Хакеры, рассказали в ФСБ, планируют сопровождать атаку массовой рассылкой SMS и публикациями в соцсетях. Сообщения якобы будут касаться «кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения».