Лауреатом премии «Большая книга» стал Леонид Юзефович (роман «Зимняя дорога»), передает ТАСС.

Второе место присудили Евгению Водолазкину («Авиатор»), третье место — Людмила Улицкая («Лестница Якова»). Приз за вклад в литературу премии «Большая книга» получил издатель, член экспертного совета ярмарки «Нон-фикшн» Борис Куприянов.

В короткий список номинантов на премию также были включены Владимер Динец («Песни драконов»), Петр Алешковский («Крепость»), Алексей Иванов («Ненастье»), Александр Иличевский («Справа налево»), Анна Матвеева («Завидное чувство Веры Стениной»), Людмила Улицкая («Лестница Якова»), Сергей Солоух («Рассказы о животных») и Саша Филипенко («Травля»).

В 2009 году Леонид Юзефович получил «Большую книгу» за роман «Журавли и карлики», а в 2001 году — премию «Национальный бестселлер» за роман «Князь ветра».