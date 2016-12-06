Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий принял решение покинуть свой пост после предстоящей игры Лиги чемпионов с английским клубом «Тоттенхэм». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

⚡️⚡️⚡️ ОФИЦИАЛЬНО: Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с Тоттенхэмом. Имя нового наставника будет названо до конца недели pic.twitter.com/C8KIldobU0 — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) December 6, 2016

«Один из самых титулованных тренеров в истории красно-синих уходит по собственному желанию, сохраняя тёплые и дружеские отношения с нашим клубом», — говорится в сообщении.

Имя нового тренера не называется. Как отмечает ТАСС, этот пост может занять Виктор Гончаренко, который ранее работал помощником Слуцкого в ЦСКА, а сейчас возглавляет «Уфу».

В конце ноябре о предстоящей отставке Слуцкого сообщали источники Р-Спорт. По словам собеседника издания, инициатива уйти с поста главного тренера исходила непосредственно от самого Слуцкого.

7 декабря ЦСКА сыграет в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с английским «Тоттенхемом», после чего футболисты уйдут в отпуск.

Леонид Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, два раза выигрывала Кубок России и Суперкубок страны.

Ранее Слуцкий руководил российской сборной по футболу. После поражения от сборной Уэльса (0:3) на Евро-2016 во Франции он заявил о своем уходе с поста тренера национальной команды.