Ханты-Мансийский районный суд арестовал троих фигурантов дела о ДТП в Югре, передает РИА Новости.

Под стражу отправили представителя перевозчика Александра Сидорука, водителя автобуса Марата Зайнуллина и водителя грузовика Раиля Саитханова.

Следственный комитет обвиняет Зайнуллина и Саитханова в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 5 статьи 264 УК России). Сидорука обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее во вторник задержали директора спортивной школы «Сибиряк» Ирину Тарасову. Ей предъявлены обвинения в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.293 УК России).

Напомним, 4 декабря автобус с детской командой по спортивной акробатике на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Погибли 12 человек — 10 детей и 2 взрослых, 34 человека пострадали.

По информации Следственного комитета, аварию спровоцировали водители автобуса и грузовика. Навстречу автобусу с детьми в своем ряду друг за другом двигались два грузовых тягача.