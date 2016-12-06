Старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России Александр Сорокин арестован за взятку в 50 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте СК.

«В Следственном комитете возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК подполковника юстиции Сорокина Александра по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, по факту получения взятки в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

Следователя заподозрили в получении взятки от некоего адвоката. За эту сумму, по версии следствия, Сорокин должен был выполнять «ряд процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве». Имена других фигурантов дела и подробности ареста Сорокина не раскрываются.

Басманный суд Москвы арестовал Сорокина на два месяца.

«СКР всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона, в том числе и проявления коррупции в своих рядах, невзирая на чины, должности и былые заслуги. При этом у руководства СКР никогда не возникало даже сомнений, возбуждать или не возбуждать уголовное дело в отношении своих сотрудников, если на то имелись основания», — добавили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, в июле этого года в Москве задержали замглавы столичного СК Дениса Никандрова, главу управления службы безопасности СК Михаила Максименко, а также его заместителя Александра Ламонова. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от преступного авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), который заплатил за освобождение своего соратника Андрея Кочуйкова («Итальянец»).