Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплексный план мер, благодаря которым темпы роста российской экономики в 2019–2020 годах станут выше мировых. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, меры должны быть рассчитаны на период с 2017 по 2025 год. Они должны привести к улучшению делового климата и повышению результативности крупных инвестиционных проектов. Помимо этого, предложения правительства должны обеспечить наращивание объема несырьевого экспорта, развитие малого и среднего предпринимательства и повышение эффективности государственной поддержки отраслей экономики.

К подготовке плана президент поручил подключить Торгово-промышленную палату России и ведущие общественные объединения предпринимателей. Разработать проект следует не позднее 30 мая 2017 года.

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В послании Федеральному собранию, с которым Путин обратился 1 декабря, он анонсировал создание подобного плана. По словам президента, в этом вопросе необходимы не абстрактные сценарии, а «профессиональный, выверенный прогноз развития». В частности, отметил Путин, для достижения поставленной задачи нужно четко определить, какой будет роль регионов и отдельных отраслей производств.