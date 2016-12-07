Список импортных медицинских изделий, которые могут закупать госучреждения, расширен почти в три раза — с 46 до 128 наименований, сообщает РБК.

Издание ссылается на пока неопубликованное постановление, которое подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 ноября. Его подлинность РБК подтвердил источник в аппарате правительства, а также представитель вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина.

Данный документ расширяет список иностранной продукции, которая не допускается к участию в торгах, если на аукцион подано хотя бы две заявки от российских, армянских, казахских или белорусских компаний. Данный список, напоминает РБК, действует в России с февраля 2015 года.

В новый список попали расходные материалы (бинты, антисептики, салфетки, тампоны, защитные маски), предметы для личного использования пациентов (глюкометры, костыли и ходунки), а также высокотехнологичное оборудование и протезы (дефибрилляторы, некоторые виды томографов, грудные силиконовые импланты).

Ограничения не распространяются на импортные медизделия, продающиеся на коммерческом рынке.

В Минпромторге, Федеральной антимонопольной службе и Минздраве на просьбу издания прокомментировать документ не ответили.

В феврале 2015 года при принятии первого ограничительного перечня медизделий на сайте правительства отмечалось, что такое решение «будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий», напоминает издание.