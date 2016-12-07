В отношении начальника Владивостокского лесничества, его заместителя и ряда гражданских лиц возбуждено девять уголовных дел из-за мошенничества с земельными участками Минобороны, сообщил военный прокурор Тихоокеанского флота Сергей Скребец., передает ТАСС.

По его словам, речь идет о земельных участках площадью более 7 тыс. кв.м стоимостью свыше 22 млн рублей. Чиновники, ставшие фигурантами уголовных дел, уволены. Расследование дел, первые из которых возбудили еще в прошлом году, продолжается.

Кроме этого, по материалам регионального управления ФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» и его сына.

Дело связано с покушением на получение взяток в крупном размере от директоров коммерческих фирм. По версии следствия, указанные лица оказывали покровительство при передаче в аренду недвижимости и земельных участков Минобороны в Приморье.

В пользовании Тихоокеанского флота в Приморье находится 492 земельных участка (общей площадью свыше 167 тыс. гектаров), сообщает агентство. При этом документы о праве собственности оформлены на 485 участков Минобороны, не оформлены права на семь участков из-за сложностей проведения процедуры межевания.