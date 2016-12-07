В Москве и Подмосковье в ходе крупномасштабной спецоперации задержали 25 человек, которых подозревают в экстремизме и пособничестве терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, спецоперация проводилась сотрудниками ФСБ совместно с центром «Э» МВД и бойцами спецназа. Задержания проходили по нескольким десяткам адресов.

Задержанных подозревают в экстремистской деятельности, пособничеству террористам и связях с ваххабистским подпольем в России.